Усик взлетел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира
Украинец Александр Усик поднялся на вторую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring
Об этом сообщает The Ring .
Благодаря победе над британцем Энтони Джошуа, украинец поднялся в рейтинге с четвертой строчки на вторую. Лидерство сохранил мексиканец Сауль Альварес, который является чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
Усик в новом рейтинге опередил японца Наойя Инуэ и американца Теренса Кроуфорда. Позади украинца также остались британец Джош Тейлор, американцы Эррол Спенс и Теофимо Лопес, мексиканец Хуан Франсисико Эстрада, украинец Василий Ломаченко и японец Казуто Иока.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.
- Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что по условиям контракта на первый бой с Энтони Джошуа, украинец должен немедленно провести с британцем реванш.
- 27 сентября промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой-реванш Джошуа против Александра Усика состоится в феврале.
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