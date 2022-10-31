Усик высмеял Фьюри за выбор следующего соперника
Украинский боксер Александр Усик заявил, что ему смешно решение британца Тайсона Фьюри встретиться с соотечественником Дереком Чисорой
Об этом Усик заявил в интервью ESPN, которое выложил LomUs в Instagram.
По словам Усика, ему смешно из-за решения Фьюри боксировать с Чисорой, ведь он бежит от обещания провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.
"Меня сейчас это прямо немного смешит. Мне смешно. Зачем он делает это? Мы с ним договаривались, но он бежит куда-то и говорит, что я не хочу драться", - возмутился Усик.
На вопрос, думает ли он, что британец его боится, украинец ответил утвердительно.
"Я это знаю", – заверил Усик.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) и проведет следующий бой 3 декабря 2022 года в Лондоне против Дерека Чисоры.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 25 октября стало известно, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.
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