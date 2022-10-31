Об этом Усик заявил в интервью ESPN, которое выложил LomUs в Instagram.

По словам Усика, ему смешно из-за решения Фьюри боксировать с Чисорой, ведь он бежит от обещания провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.

"Меня сейчас это прямо немного смешит. Мне смешно. Зачем он делает это? Мы с ним договаривались, но он бежит куда-то и говорит, что я не хочу драться", - возмутился Усик.

На вопрос, думает ли он, что британец его боится, украинец ответил утвердительно.

"Я это знаю", – заверил Усик.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) и проведет следующий бой 3 декабря 2022 года в Лондоне против Дерека Чисоры.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

25 октября стало известно, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.

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