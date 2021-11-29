"Усик - выходец из российской школы бокса": известный боксер, которого побили Кличко и Джошуа, смутил заявлением об украинце

Об этом сообщает Fight Hub TV.



Пулев также спрогнозировал, что Усик сможет победить Джошуа во второй раз.

"Я считаю, что Усик может доминировать в супертяжелом весе, потому что он прекрасный боец. У него много опыта, он выходец из российской школы бокса. Усик - очень комбинационный боксер. На мой взгляд, в реванше Усик нокаутирует Энтони Джошуа. Александр очень много комбинирует, он быстрый. Но увидим. Никто этого не знает. Супертяжелый вес - это супертяжелый вес. Никто не знает, что произойдет", - сказал Пулев.

Кубрат Пулев в своей карьере проигрывал всего дважды. В 2014 году болгарин уступил Владимиру Кличко нокаутом, а в 2020 году оказался слабее Энтони Джошуа.



Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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