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"Усик - выходец из российской школы бокса": известный боксер, которого побили Кличко и Джошуа, смутил заявлением об украинце

29 ноября, 2021 понедельник
17:53
Спорт

Болгарский боксер Кубрат Пулев заявил, что Александр Усик является выходцем из "российской школы бокса"

Об этом сообщает Fight Hub TV.

Пулев также спрогнозировал, что Усик сможет победить Джошуа во второй раз.

"Я считаю, что Усик может доминировать в супертяжелом весе, потому что он прекрасный боец. У него много опыта, он выходец из российской школы бокса. Усик - очень комбинационный боксер. На мой взгляд, в реванше Усик нокаутирует Энтони Джошуа. Александр очень много комбинирует, он быстрый. Но увидим. Никто этого не знает. Супертяжелый вес - это супертяжелый вес. Никто не знает, что произойдет", - сказал Пулев.

Кубрат Пулев в своей карьере проигрывал всего дважды. В 2014 году болгарин уступил Владимиру Кличко нокаутом, а в 2020 году оказался слабее Энтони Джошуа.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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Бокс
Владимир Кличко
Энтони Джошуа
Кубрат Пулев
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