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Усик выиграл у британского тяжеловеса первую дуэль взглядов перед чемпионским боем

10 июля, 2023 понедельник
17:49
Спорт

Украинский боксер Александр Усик провел с британцем Даниэлем Дюбуа первую дуэль взглядов перед чемпионским поединком

Видео обнародовал журналист Майк Бенсон в Twitter.

Первая пресс-конференция боксеров перед поединком состоялась 10 июля в Варшаве. Усик и Дюбуа провели традиционную дуэль взглядов. В ней победил украинец – британец первым отвел взгляд.

Поединок состоится 26 августа во Вроцлаве на Tarczynski Arena, вмещающей 45 тыс. зрителей.

Даниэль Дюбуа является обязательным претендентом на титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Украинец также владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Как Усик и Дюбуа провели предварительные бои

Александр Усик провел предварительное сражение 20 августа 2022 года и победил в реванше единогласным решением судей Энтони Джошуа. Украинец также боксировал с британцем в сентябре 2021 года и отобрал у него в Лондоне чемпионские титулы.

Даниэль Дюбуа 12 июня 2022 года нокаутировал Тревора Брайана из США и отобрал у него титул "регулярного" чемпиона мира WBA. В декабре прошлого года он победил техническим нокаутом Кевина Лерену из ЮАР и защитил пояс.

Бокс
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