Усик встретился с Эминемом в Саудовской Аравии
Популярный американский рэпер и продюсер Эминем и украинский чемпион Александр Усик встретились в Саудовской Аравии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Вчера стало известно, что Александр Усик прилетел в Саудовскую Аравию, где пройдет бой между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
Уже сегодня, накануне боя Фьюри - Нганну, Усик встретился с легендарным американским рэпером Эминемом, также получившим приглашение на боксерское шоу в Саудовской Аравии.
Фото: Соцсети Фотографией из Саудовской Аравии также поделился Майк Тайсон.
Бой Фьюри – Нганну
Десятираундовое сражение между французом и британцем по правилам бокса состоится 28 октября в Саудовской Аравии. На кону не будет стоять ни один титул.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Фрэнсис Нганну – бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в сверхтяжелом весе. Пока француз камерунского происхождения перешел в PFL (Лигу профессиональных бойцов).
Начало боя не раньше 23:50.
Что известно о поединке Усик – Фьюри
Официальная дата проведения боя Усик – Фьюри пока неизвестна. Ожидается, что о ней будет объявлено после поединка британца против Нганну, на котором будет присутствовать украинский боксер.
Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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