Об этом Усик рассказал в интервью AFP, передает RFI .

По словам Усика, его отец в 1980-х годах воевал в Афганистане и был дважды ранен, а затем переживал посттравматический синдром.

"Я видел последствия этого послевоенного положения и то, что с ним произошло, у него часто болела голова, у него было очень высокое давление. Я помню, что до последнего ему снились кошмары, в которых он называл имена своих убитых товарищей", – рассказал Усик.

Он добавил, что отец никогда не рассказывал о своем участии в войне, но подчеркивал негативное отношение к ней.

"Мол, те нечеловеческие вещи, которые происходят на войне, - это ужасно, и не дай Бог, чтобы такое произошло, например, с вами, чтобы вы либо пошли воевать, либо видели войну", - сказал Усик.

Отец Александра Усика скончался в 2012 году.

30 января Александр Усик заявил, что не имел права упасть в девятом раунде поединка с британцем Энтони Джошуа, чтобы не огорчить бойцов ВСУ .

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