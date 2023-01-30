Усик вспомнил, что ему рассказывал о войне отец, дважды раненный в Афганистане
Украинский боксер Александр Усик рассказал, что его отец получил два ранения, когда воевал в рядах советской армии в Афганистане и избегал разговоров о войне
Об этом Усик рассказал в интервью AFP, передает RFI .
По словам Усика, его отец в 1980-х годах воевал в Афганистане и был дважды ранен, а затем переживал посттравматический синдром.
"Я видел последствия этого послевоенного положения и то, что с ним произошло, у него часто болела голова, у него было очень высокое давление. Я помню, что до последнего ему снились кошмары, в которых он называл имена своих убитых товарищей", – рассказал Усик.
Он добавил, что отец никогда не рассказывал о своем участии в войне, но подчеркивал негативное отношение к ней.
"Мол, те нечеловеческие вещи, которые происходят на войне, - это ужасно, и не дай Бог, чтобы такое произошло, например, с вами, чтобы вы либо пошли воевать, либо видели войну", - сказал Усик.
Отец Александра Усика скончался в 2012 году.
- 30 января Александр Усик заявил, что не имел права упасть в девятом раунде поединка с британцем Энтони Джошуа, чтобы не огорчить бойцов ВСУ .
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