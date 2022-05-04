Усик впервые отреагировал на заявление Фьюри о завершении карьеры
Украинский боксер Александр Усик заявил, что не верит в слова британца Тайсона Фьюри о завершении карьеры
Об этом Усик сказал в интервью Blockasset.
В ответ на вопрос, верит ли он в то, что Фьюри действительно ушел на пенсию, Усик ответил отрицательно.
"Верю ли я, что Тайсон вышел на пенсию? Нет, не верю", - сказал Усик.
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе. 24 апреля после победы над британцем Диллианом Уайтом он объявил, что больше не намерен возвращаться на ринг.
Александр Усик является чемпионом WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Ожидается, что в июле он встретится в реванше с Энтони Джошуа из Великобритании.
- 24 апреля Тайсон Фьюри нокаутом победил Диллиана Вайта .
- После поединка Фьюри заявил, что не заинтересован в поединке против победителя боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа, поскольку уходит из бокса.
- 3 мая промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум выразил убеждение, что британский боксер изменит решение о завершении карьеры .
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