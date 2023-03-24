Усик вернулся в Украину после срыва боя с Фьюри

Об этом сообщила супруга боксера Екатерина Усик.

В инстаграме Екатерины Усик появились новые фото из Киева, где можно увидеть и боксера. После срыва боя с Тайсоном Фьюри – Александр Усик остановил тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).