Усик вернулся в Украину после срыва боя с Фьюри
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик вернулся в Киев
Об этом сообщила супруга боксера Екатерина Усик.
В инстаграме Екатерины Усик появились новые фото из Киева, где можно увидеть и боксера. После срыва боя с Тайсоном Фьюри – Александр Усик остановил тренировочный лагерь и вернулся в Украину.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 18 марта команда Усика заявила, что не согласится на перенесение боя против Фьюри с 29 апреля на другую дату.
- После этого Александр Усик установил Тайсону Фьюри окончательный срок, когда он должен определиться по поводу поединка.
- 19 марта WBA дала Александру Усику время до 1 апреля, чтобы договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.
- 22 марта стало известно, что Усик прекратил переговоры с Фьюри и проведет сражение с одним из обязательных претендентов на свои три титула.
- Красюк объявил, что Усик после срыва поединка с Фьюри начнет переговоры с другим британцем – Даниэлем Дюбуа.
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