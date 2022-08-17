Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бой Усик – Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия)

Сегодня, 17 августа, прошла пресс-конференция, которую посетили боксеры и промоутеры. Александр Усик появился на публике в образе казака и спел песню "Ой у лузі червона калина".

Украинец владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца.

Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу Усика коэффициент 1,57, на выигрыш Джошуа дают 2,95, на ничью, которая позволит сохранить титулы украинцу - 17,00.

На досрочную победу Усика предлагают 3,00, шансы на то, что Джошуа нокаутирует украинца, оцениваются в 3,50.

Поставить на победу действующего чемпиона по очкам можно с коэффициентом 2,65, на то что судейским решением выиграет британец – 7,00.

Все фото - Getty Images

14 августа стало известно, что на кону боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет стоять титул журнала The Ring, принадлежавшего Тайсону Фьюри.

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