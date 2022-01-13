Усик узнал имена претендентов на чемпионский титул IBF
В бою за звание обязательного претендента на титул IBF, которым владеет украинец Александр Усик, могут встретиться хорват Филипп Хргович и француз Тони Йока
Об этом заявил промоутер Эдди Хирн, сообщает BoxingNews24 .
По его словам, Йока получил предложение провести бой с Хрогвичем за звание обязательного претендента на титул чемпион мира в сверхтяжелом весе по версии IBF (Международной боксерской федерации).
"Хргович - зверь, он крутой боец. Я продолжаю повторять, что парень, который сможет победить его, окажется в выгодном положении. Он сможет просить 35% общего гонорара во время переговоров с нынешним чемпионом Усиком, или, возможно, это будет Джошуа на тот момент. Пожалуй, Йока хочет боя. Мы разговаривали с Top Rank на этот счет. Надеюсь, мы сможем достичь соглашения и организовать поединок", – сказал Хирн.
Ранее от поединка с Хрговичем отказались кубинец Луис Ортис и новозеландец Джозеф Паркер.
Александр Усик, кроме пояса IBF, также владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
-
Напомним, 12 января Тайсон Фьюри назвал Александра Усика "накачанным стероидами средневесом".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.68
Покупка 27.68Продажа 27.94
-
EUR
Покупка 31.53Продажа 31.98
- Актуальное
- Важное