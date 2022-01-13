Усик узнал имена претендентов на чемпионский титул IBF

Об этом заявил промоутер Эдди Хирн, сообщает BoxingNews24 .

По его словам, Йока получил предложение провести бой с Хрогвичем за звание обязательного претендента на титул чемпион мира в сверхтяжелом весе по версии IBF (Международной боксерской федерации).

"Хргович - зверь, он крутой боец. Я продолжаю повторять, что парень, который сможет победить его, окажется в выгодном положении. Он сможет просить 35% общего гонорара во время переговоров с нынешним чемпионом Усиком, или, возможно, это будет Джошуа на тот момент. Пожалуй, Йока хочет боя. Мы разговаривали с Top Rank на этот счет. Надеюсь, мы сможем достичь соглашения и организовать поединок", – сказал Хирн.

Ранее от поединка с Хрговичем отказались кубинец Луис Ортис и новозеландец Джозеф Паркер.

Александр Усик, кроме пояса IBF, также владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Напомним, 12 января Тайсон Фьюри назвал Александра Усика "накачанным стероидами средневесом".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb