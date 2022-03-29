Усик узнал дату и место второго поединка против Джошуа

Об этом заявил промоутер украинца Александр Красюк, сообщает Sky Sports .

По его словам, сейчас команды украинского и британского боксеров обсуждают проведение поединка в конце июня в Саудовской Аравии.

"Саудовская Аравия – это место, которое мы сейчас обсуждаем. Конец июня – это время, которое мы рассматриваем сейчас. Многое будет зависеть от того, насколько быстро нам удастся подписать бумаги. Хорошо, что Усик уже в Европе и может начать подготовку", – сказал он. Красюк.

Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.

У Усика было право покинуть в условиях военного положения Украину, поскольку у него трое несовершеннолетних детей. Сразу после полномасштабного российского вторжения боксер вступил в терроборону.

Напомним, 25 марта Усик заявил, что проведет бой против Джошуа, ведь таким образом он больше поможет нашей стране, чем в терробороне.

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