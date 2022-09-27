Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

По словам Усика, побывавшего на предматчевой тренировке сборной Украины, он приехал в Польшу поддержать команду с сыновьями.

"Всегда приятно наблюдать за тренировками, тем более сборной Украины. Когда в детстве смотрел это по телевизору, то думал, как это – в раздевалке или автобусе. Сейчас мечты сбываются, очень круто, смотрю рабочие моменты в раздевалке, общение, шутки - мне это нравится", - рассказал Усик.

Он добавил, что футболисты сборной Украины заряжены на победу над Шотландией.

"Игра с Шотландией - решающая для нас. Смотрю, что ребята заряжены, и с тренером общались. Думаю, мальчики будут отдавать все, что у них есть. Дай Бог, чтобы победа была за нами. Жду хорошую игру и победу", - сказал Усик.

Матч Украина – Шотландия состоится в Кракове и начнется в 21:45.

В случае победы команда Александра Петракова, которая сейчас имеет 10 очков и идет в группе 1 дивизиона B второй, выйдет в дивизион A. При любом другом результате там окажутся шотландцы, лидирующие с 12 пунктами.

Александр Усик обладает титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе.

21 сентября Украина уступила Шотландии со счетом 0:3.

24 сентября в Ереване сборная Украины победила Армению в 5-м туре Лиги наций.

26 сентября Александр Петраков заявил, что не ведет переговоры с Украинской ассоциацией футбола о продлении контракта.

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