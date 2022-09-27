Усик "усилил" сборную Украины перед игрой против Шотландии
Чемпион мира по боксу Александр Усик посетил в Кракове тренировки сборной Украины перед матчем против Шотландии в Лиге наций
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
По словам Усика, побывавшего на предматчевой тренировке сборной Украины, он приехал в Польшу поддержать команду с сыновьями.
"Всегда приятно наблюдать за тренировками, тем более сборной Украины. Когда в детстве смотрел это по телевизору, то думал, как это – в раздевалке или автобусе. Сейчас мечты сбываются, очень круто, смотрю рабочие моменты в раздевалке, общение, шутки - мне это нравится", - рассказал Усик.
Он добавил, что футболисты сборной Украины заряжены на победу над Шотландией.
"Игра с Шотландией - решающая для нас. Смотрю, что ребята заряжены, и с тренером общались. Думаю, мальчики будут отдавать все, что у них есть. Дай Бог, чтобы победа была за нами. Жду хорошую игру и победу", - сказал Усик.
Матч Украина – Шотландия состоится в Кракове и начнется в 21:45.
В случае победы команда Александра Петракова, которая сейчас имеет 10 очков и идет в группе 1 дивизиона B второй, выйдет в дивизион A. При любом другом результате там окажутся шотландцы, лидирующие с 12 пунктами.
Александр Усик обладает титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе.
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