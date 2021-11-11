Усик упустил шанс немедленно провести бой за звание абсолютного чемпиона мира против Фьюри

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам промоутера украинца Александра Красюка, боксер не жалеет об этом, поскольку в контракте на первый бой Усика с Джошуа была прописана опция реванша, которая была предусмотрена в случае поражения британца.

"Мы на 100% были осведомлены о реванше. Мы дали слово, и все прописали на бумаге. Бой за звание абсолютного чемпиона мира? Нет никакой почвы для разочарования, все идет так, как мы планировали", - заверил Красюк.

Он добавил, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри станет реальностью в случае побед обоих боксеров в поединках против Энтони Джошуа и еще одного британца Диллиана Уайта соответственно.

"Фьюри должен подтвердить свой чемпионский статус и провести обязательную титульную защиту. Но все зависит от него и его команды. Со своей стороны мы по-прежнему делаем ставку на реванш с Джошуа как на приоритетный вариант", - рассказал Красюк.

Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета). Ожидается, что в начале следующего года он проведет обязательную защиту титула в поединке против Диллиана Уайта.

Фьюри 10 октября получил 30 дней, чтобы договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира против Усика. Этот срок истек.

Напомним, 7 октября WBC объявила, что у Тайсона Фьюри после победы над Деонтеем Уайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.

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