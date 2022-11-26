Усик улетит в Лондон, чтобы лично бросить вызов Фьюри

Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас в интервью ESNEWS.

По его словам, Усик 3 декабря лично посетит бой Фьюри против Чисоры, после которого надеется завершить с обладателем титула WBC (Всемирного боксерского совета) переговоры о бое за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

"Мы купили билеты в Лондон. 3 декабря мы летим в Лондон. Надеюсь, что там завершим переговоры", – сказал Климас.

Александр Усик владеет поясами IBF (Международной боксерской федерации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC.

25 октября стало известно, что бой между Усиком и Фьюри может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.

13 ноября IBF назначила Филиппа Хрговича обязательным претендентом на титул, которым владеет Александр Усик.

Промоутер украинца Александр Красюк назвал противоречивым решение IBF об обязательной защите титула.

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