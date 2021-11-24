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Усик укрепил позицию в самом престижном рейтинге лучших боксеров мира The Ring

24 ноября, 2021 среда
14:16
Спорт

Украинский тяжеловес Александр Усик сохранил вторую позицию в рейтинге лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В новом рейтинге журнала The Ring Александр Усик остался на второй позиции. Еще один украинский боксер Василий Ломаченко, выступающий в легком весе (до 61,2 кг), сохранил девятое место.

Лидерство в рейтинге сохранил мексиканец Сауль Альварес, являющийся абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF (Международной боксерской федерации).

Рейтинг лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Александр Усик (Украина)

3. Теренс Кроуфорд (США)

4. Наойя Иннуэ (Япония)

5. Джош Тейлор (Великобритания)

6. Эррол Спенс (США)

7. Теофимо Лопес (США)

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)

9. Василий Ломаченко (Украина)

10. Казуто Иока (Япония)

  • 26 октября стало известно, что Александр Усик в рейтинге лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, журнал The Ring удержался на второй позиции .
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