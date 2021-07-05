Усик станет самым сложным испытанием для Джошуа, - брат Фьюри

Об этом сообщает Boxing News TV .



26-летний Хью Фьюри считает, что Усик может создать проблемы для Джошуа.



"Это хороший бой. Нельзя недооценивать Усика - он хороший, неудобный для соперников боксер. Джошуа тоже хороший боец, который постоянно прогрессирует. Надо отдать ему за это должное. Усик станет самым сложным испытанием для Джошуа. Усик продолжает учиться, он очень умный боксер. Посмотрим, создадут ли проблемы габариты Джошуа. Любой мощный удар может завершить бой", - сказал Хью Фьюри, двоюродный брат Тайсона Фьюри.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ожидается, что бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, еще 17 июня Тайсон Фьюри утверждал, что Александр Усик не имеет шансов на победу в поединке против Джошуа.

После этого, 3 июля, Тайсон Фьюри заявил, что будет с интересом следить за поединком своего соотечественника Энтони Джошуа против украинца Александра Усика.

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