Усик стал новым амбассадором United24

Об этом рассказал во время своего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский.

"Александр Усик стал новым послом United24. Я только что говорил с ним и поблагодарил его за готовность работать для Украины. Александр сосредоточится на проектах, посвященных восстановлению нашей страны, в частности в Киевской области", - сказал Зеленский и добавил, что государственная фандрейзинговая платформа United24 собрала уже более 200 миллионов долларов от людей из десятков стран.

Также президент напомнил, что амбассадороми вместе с Усиком уже есть Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Imagine Dragons, креативный директор Balenciaga Демна, Лиев Шрайбер, Барбра Стрейзанд и Марк Гэмилл.

Напомним, платформа UNITED24 начала сотрудничать с официальным импортером BMW в Украину.

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