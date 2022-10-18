Усик стал новым амбассадором United24
Сегодня, 18 октября, произошло очередное расширение платформы United24, к которой присоединился известный боксер Александр Усик
Об этом рассказал во время своего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский.
"Александр Усик стал новым послом United24. Я только что говорил с ним и поблагодарил его за готовность работать для Украины. Александр сосредоточится на проектах, посвященных восстановлению нашей страны, в частности в Киевской области", - сказал Зеленский и добавил, что государственная фандрейзинговая платформа United24 собрала уже более 200 миллионов долларов от людей из десятков стран.
Также президент напомнил, что амбассадороми вместе с Усиком уже есть Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Imagine Dragons, креативный директор Balenciaga Демна, Лиев Шрайбер, Барбра Стрейзанд и Марк Гэмилл.
- Напомним, платформа UNITED24 начала сотрудничать с официальным импортером BMW в Украину.
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