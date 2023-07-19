Усик стал футболистом новичка УПЛ "Полесье"
Украинский боксер Александр Усик стал футболистом житомирского "Полесья"
Об этом сообщает официальный сайт "Полесья".
"Президент клуба Геннадий Буткевич и Александр Усик заключили официальное соглашение по футбольному сотрудничеству на один год", - пишет житомирский клуб.
Усик выступит под 17-м номером. В этом сезоне "Полесье" будет играть в УПЛ.
"Другие детали контракта ждите впоследствии. Следите за анонсами", - добавили в клубе.
- В феврале 2022 года в Турции Александр Усик вышел на матч против ровенского "Вереса" в составе житомирского "Полесья".
- В сентябре прошлого года Усик заявил, что планирует сыграть в высшем дивизионе чемпионата Украины по футболу.
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