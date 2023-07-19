Об этом сообщает официальный сайт "Полесья".

"Президент клуба Геннадий Буткевич и Александр Усик заключили официальное соглашение по футбольному сотрудничеству на один год", - пишет житомирский клуб.

Усик выступит под 17-м номером. В этом сезоне "Полесье" будет играть в УПЛ.

"Другие детали контракта ждите впоследствии. Следите за анонсами", - добавили в клубе.