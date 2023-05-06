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Усик сорвал дедлайн WBA относительно чемпионского боя

6 мая, 2023 суббота
06:40
Спорт

Украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа не смогли в отведенные сроки договориться о бое за звание чемпиона мира WBA в тяжелом весе

Об этом сообщает BoxingSocial .

Усик и Дюбуа не смогли договориться об организации поединка к отведенному Всемирной боксерской ассоциацией сроку - 3 мая. По словам промоутера украинского боксера Александра Красюка, теперь WBA назначит промоутерские торги, победитель которых устроит бой.

"Мы ждем, когда WBA назначит дату проведения промоутерских торгов. Мы делаем все возможное, чтобы достичь соглашения", – рассказал Красюк.

Ранее WBA обязала Усика провести бой против обязательного претендента Дюбуа, с которым украинец должен встретиться летом 2023 года.

Александр Усик также владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Бокс
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