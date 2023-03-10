Усик согласился на неравный гонорар за бой с Фьюри, но потребовал, чтобы британец передал Украине 1 млн фунтов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В своем твиттере Александр Усик записал видеообращение к Тайсону Фьюри.

"Эй, жадное пузо. Я принимаю твое предложение 70 на 30, чтобы драться 29 апреля на "Уэмбли". Но ты обещаешь пожертвовать Украине 1 миллион фунтов сразу после боя. И за каждый день твоей задержки вы заплатите 1% из своего кошелька украинцам. Договорились?", - сказал Усик.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).