Усик согласился на неравный гонорар за бой с Фьюри, но потребовал, чтобы британец передал Украине 1 млн фунтов
Украинский боксер Александр Усик хочет, чтобы британец Тайсон Фьюри передал 1 млн фунтов на нужды Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В своем твиттере Александр Усик записал видеообращение к Тайсону Фьюри.
"Эй, жадное пузо. Я принимаю твое предложение 70 на 30, чтобы драться 29 апреля на "Уэмбли". Но ты обещаешь пожертвовать Украине 1 миллион фунтов сразу после боя. И за каждый день твоей задержки вы заплатите 1% из своего кошелька украинцам. Договорились?", - сказал Усик.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 15 февраля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинец настаивает, чтобы призовой фонд в бою против Тайсона Фьюри распределялся поровну.
- 26 февраля стало известно, что Фьюри настаивает на том, чтобы призовой фонд поединка с Усиком распределялся в пропорции 60:40 в его пользу.
- 8 марта промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что если Фьюри не удастся договориться с Усиком до конца недели, то поединок не состоится.
- 10 марта британец Тайсон Фьюри сделал новое предложение Александру Усику по поводу их супербоя в сверхтяжелом весе.
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