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Усик согласен сменить весовую категорию ради боя с самым богатым боксером мира

24 октября, 2022 понедельник
15:49
Спорт

Украинец Александр Усик может вернуться в первый тяжелый вес ради поединка против мексиканца Сауля Альвареса

Об этом сообщает BoxingNews24/7.

По словам тренера украинца Сергея Лапина, чемпион мира в тяжелом весе может вернуться в крузервейт (до 90,7 кг), чтобы провести бой против Сауля Альвареса.

"В следующем году бой за титул безоговорочного чемпиона мира против Тайсона Фьюри является нашим приоритетом. Это главная цель. Но если этого по каким-то причинам не произойдет, то я надеюсь, что впереди еще будут очень интересные поединки. Александр может, например, вернуться в тяжелый вес, но только если проведет бой с Саулем Альваресом. Это единственный боец, ради которого Усик вернулся бы в крузервейт", - сказал Лапин.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе. Украинец является бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и самым богатым боксером мира по версии Forbes. За год мексиканец заработал $90 млн. У Канело есть опыт боев в полутяжелом весе (до 79,6 кг).

  • 3 сентября украинский боксер Александр Усик заявил, что готов провести бой против Сауля Альвареса.

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Бокс
Тайсон Фьюри
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2022, понедельник
24 октября
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