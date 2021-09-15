Усик снялся в клипе украинской группы ANNA MARIA

Об этом сообщает ANNA MARIA в Instagram.

Главным героем клипа на песню Light up дуэта ANNA MARIA, состоящий из сестер-близняшек Анны и Марии Опанасюк, стал Александр Усик.

"Наш клип, главным героем которого стал абсолютный чемпион мира - Александр Усик. Это даже больше, чем просто клип. Это видео о движении в самом главном направлении - вперед! Мы просто хотим показать, что нет ничего невозможного, даже если кажется, что это дико сложно. И тогда приходится победить себя. А это - самая главная победа! Никогда! Никогда не переставай мечтать. И запомни: в самые сложные моменты, в самые темные времена, найди в себе ту самую крохотную искорку, которая потом засияет на весь мир!

Light up! ", - говорится в комментарии к видео.

Усик был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), но оставил свои титулы и перешел в супертяжелый вес.

25 сентября в Лондоне Александр Усик встретится с Джошуа. Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 14 сентября британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что в случае, если Александру Усику удастся справиться с прессингом Джошуа в первой половине поединка, то он победит по очкам .

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