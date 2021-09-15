Усик снялся в клипе украинской группы ANNA MARIA
Украинский боксер Александр Усик снялся в клипе группы ANNA MARIA
Об этом сообщает ANNA MARIA в Instagram.
Главным героем клипа на песню Light up дуэта ANNA MARIA, состоящий из сестер-близняшек Анны и Марии Опанасюк, стал Александр Усик.
"Наш клип, главным героем которого стал абсолютный чемпион мира - Александр Усик. Это даже больше, чем просто клип. Это видео о движении в самом главном направлении - вперед! Мы просто хотим показать, что нет ничего невозможного, даже если кажется, что это дико сложно. И тогда приходится победить себя. А это - самая главная победа! Никогда! Никогда не переставай мечтать. И запомни: в самые сложные моменты, в самые темные времена, найди в себе ту самую крохотную искорку, которая потом засияет на весь мир!
Light up! ", - говорится в комментарии к видео.
Усик был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), но оставил свои титулы и перешел в супертяжелый вес.
25 сентября в Лондоне Александр Усик встретится с Джошуа. Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
-
Напомним, 14 сентября британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что в случае, если Александру Усику удастся справиться с прессингом Джошуа в первой половине поединка, то он победит по очкам .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31.3Продажа 31.67
- Актуальное
- Важное