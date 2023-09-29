Усик сделал первое заявление после объявления о бое с Фьюри

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на инстаграм Усика.

"Скоро. Готов сражаться", – коротко написал Александр Усик.

Бой Усик – Фьюри

Официальная дата проведения боя Усик – Фьюри пока неизвестна. По информации ESPN, поединок пройдет в декабре 2023 или в январе 2024 года в Саудовской Аравии, в Рияде.

Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).