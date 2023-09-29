Усик сделал первое заявление после объявления о бое с Фьюри
Украинский боксер Александр Усик впервые сделал заявление после того, как официально договорился о бое с Тайсоном Фьюри
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на инстаграм Усика.
"Скоро. Готов сражаться", – коротко написал Александр Усик.
Бой Усик – Фьюри
Официальная дата проведения боя Усик – Фьюри пока неизвестна. По информации ESPN, поединок пройдет в декабре 2023 или в январе 2024 года в Саудовской Аравии, в Рияде.
Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
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