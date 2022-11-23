Усик с крымскотатарским флагом спел об освобождении Крыма
Украинский боксер Александр Усик выложил видео, на котором вместе с группой Barabanda спел песню об освобождении оккупированного россиянами Крыма
Усик совершил репост с видео со страницы фронтмена лидера Barbanda обнародовал в Instagram.
На нем боксер с крымскотатарским флагом на плечах и чемпионскими поясами в руках исполнил с Эльнуром Рустамовым несколько строк из песни "Письмо к маме":
"Ми вже звільнили Херсон, а потім за ним
Ма, я тобі обіцяю, це буде наш Крим
І він більше ніколи не буде стояти в сторонці
Він буде розквітати, як лоза на сонці!"
"Вместе с Александром Усиком напомнили всем, что Крым это Украина. Мы вместе с ним из украинского Симферополя", - написал Рустамов.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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