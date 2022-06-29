Усик: Российская Федерация бомбит мою страну
Чемпион WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик на пресс-конференции напомнил миру, что РФ ежедневно бомбит Украину
Об этом сообщает iFL TV
"В Украине война. Российская Федерация бомбит мою страну. И разрушает мирные дома, где живут люди. Никакую не военную инфраструктуру, а города, торговые центры, больницы", – сказал Усик на пресс-конференции, посвященной бою с Джошуа.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.
20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.
- 21 июня британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.
- 21 июня Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов перед вторым поединком.
- Военные посоветовали боксеру Александру Усику оставить Украину ради реванша с британцем Энтони Джошуа.
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