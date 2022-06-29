Усик: Российская Федерация бомбит мою страну

Об этом сообщает iFL TV

"В Украине война. Российская Федерация бомбит мою страну. И разрушает мирные дома, где живут люди. Никакую не военную инфраструктуру, а города, торговые центры, больницы", – сказал Усик на пресс-конференции, посвященной бою с Джошуа.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.

20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

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