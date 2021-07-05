Усик резко провалился в новом рейтинге WBC, боксер вылетел из топ-15
Украинский боксер Александр Усик покинул топ-15 рейтинга WBC в супертяжелом весе
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Boxиng Scene.
В предыдущем рейтинге Усик занимал вторую позицию в рейтинге WBC (Всемирного боксерского совета). В обновленном - украинца нет даже в топ-15. Чемпионом мира WBC в супертяжелом весе является Тайсон Фьюри.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Энтони Джошуа является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Ожидается, что бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне.
- Напомним, еще 17 июня Тайсон Фьюри утверждал, что Александр Усик не имеет шансов на победу в поединке против Энтони Джошуа.
- После этого, 3 июля, Тайсон Фьюри заявил, что будет с интересом следить за поединком своего соотечественника Энтони Джошуа против украинца Александра Усика.
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