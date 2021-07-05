Усик резко провалился в новом рейтинге WBC, боксер вылетел из топ-15

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Boxиng Scene.



В предыдущем рейтинге Усик занимал вторую позицию в рейтинге WBC (Всемирного боксерского совета). В обновленном - украинца нет даже в топ-15. Чемпионом мира WBC в супертяжелом весе является Тайсон Фьюри.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Энтони Джошуа является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Ожидается, что бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне. Напомним, еще 17 июня Тайсон Фьюри утверждал, что Александр Усик не имеет шансов на победу в поединке против Энтони Джошуа.

После этого, 3 июля, Тайсон Фьюри заявил, что будет с интересом следить за поединком своего соотечественника Энтони Джошуа против украинца Александра Усика. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb