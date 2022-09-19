Усик решил, кем заменить в следующем бою Фьюри
Украинский боксер Александр Усик, в случае отказа от боя британца Тайсона Фьюри, встретится с победителем поединка между американцем Деонтеем Уайлдером и финном Робертом Гелениусом
Об этом сообщает The Ring .
По словам менеджера украинского боксера Эгиса Климаса, если Тайсон Фьюри откажется сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в супер тяжелом весе, то Александр Усик выйдет на ринг против победителя поединка между Деонтеем Уайлдером и Робертом Гелениусом.
"С Тайсоном ничего не ясно и никогда не будет ясно. Он то завершает карьеру, то восстанавливает. То хочет бой с Усиком, то с Джошуа. Фьюри всегда создает проблемы всем, особенно когда дело доходит до боя. Тайсон просто боится Александра, но мы за ним бегать не собираемся - у него один пояс, а у нас три. Сейчас Усик настроен на бой с победителем поединка Деонтей Уайлдер - Роберт Гелениус", - сказал Климас.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Деонтей Уайлдер с 2015 по 2020 год владел титулом чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), который у него в 2020 году отобрал Тайсон Фьюри. В общей сложности боксеры встречались трижды - один бой завершился вничью, в двух нокаутом победил британец.
Бой Уайлдер – Гелениус состоится 15 октября.
- 4 сентября Александр Усик заявил, что хочет встретиться с Деонтеем Уайлдером .
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