Об этом Усик заявил в интервью ESNews.

По его словам, сначала он хочет провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира против Фьюри, а затем защищать титул в бою с Уайлдером.

"Я сначала разберусь с Тайсоном Фьюри, а потом будем общаться с Деонтеем Уайлдером", - сказал Усик.

Таким образом, он отреагировал на вызов американца, который после победы нокаутом в первом раунде над финном Робертом Гелениусом выразил сомнения, что украинец сдержит слова и проведет с ним бой.

Деонтей Уайлдер с 2015 по 2020 год владел поясом WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в октябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа и победил британца в реванше в августе 2002 года.

Тайсон Фьюри является действующим чемпионом мира по версии WBC. 3 декабря в Лондоне он проведет бой против другого британца – Дерека Чисоры.

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