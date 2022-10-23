Усик рассказал, в какой последовательности планирует сразиться с Уайлдером и Фьюри
Украинский боксер Александр Усик заявил, что сначала планирует встретиться с британцем Тайсоном Фьюри, а затем сразиться с американцем Деонтеем Уайлдером
Об этом Усик заявил в интервью ESNews.
По его словам, сначала он хочет провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира против Фьюри, а затем защищать титул в бою с Уайлдером.
"Я сначала разберусь с Тайсоном Фьюри, а потом будем общаться с Деонтеем Уайлдером", - сказал Усик.
Таким образом, он отреагировал на вызов американца, который после победы нокаутом в первом раунде над финном Робертом Гелениусом выразил сомнения, что украинец сдержит слова и проведет с ним бой.
Деонтей Уайлдер с 2015 по 2020 год владел поясом WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в октябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа и победил британца в реванше в августе 2002 года.
Тайсон Фьюри является действующим чемпионом мира по версии WBC. 3 декабря в Лондоне он проведет бой против другого британца – Дерека Чисоры.
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16 октября Деонтей Уайлдер победил финна Роберта Гелениуса нокаутом в первом раунде и бросил вызов Александру Усику .
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