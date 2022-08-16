Об этом Усик сказал в комментарии iD Boxing .

Соответствующее заявление Усик сделал по прибытии в Джидду, в Саудовской Аравии, где 20 августа состоится поединок.

"У меня все хорошо, очень хорошо. Я здесь, в субботу состоится поединок. Я очень рад. Сколько я сейчас вешу? Думаю, больше сотни. Не знаю, будет ли агрессивнее Джошуа. Буду ли я агрессивнее? Вы увидите это в субботу. Пока Джошуа на первом месте среди моих соперников. Он олимпийский чемпион, чемпион мира в профессионалах", - сказал Усик.

Украинец владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у Джошуа. На этот поединок украинец вышел с весом 100,3 кг, британец весил 108,9 кг.

14 августа стало известно, что на коне боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет стоять титул журнала The Ring , принадлежавшего Тайсону Фьюри.

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