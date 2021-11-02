Усик рассказал, с кем он хочет драться за титул абсолютного чемпиона мира

В интервью Bad Left Hook Усик подчеркнул, что сейчас он ждет только повторного боя с Энтони Джошуа.



"Мне всегда нравился Лондон, с удовольствием посетил его. На стадионе было трогательно. Любил каждую частицу пребывания там. Хотел бы снова пережить такое. Мы остаемся на своем пути. Сейчас жду только реванш с Джошуа. Но Фьюри – еще один отличный британский боксер, с которым я хотел бы сражаться. Не люблю размышлять о результатах до боя, но это был бы еще один потрясающий бой", – сказал Усик.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной 2022 британец и украинец должны встретиться в реванше.

Напомним, 7 октября WBC объявила, что Тайсоном Фьюри после победы над Деонтеем Вайлдером будет иметь 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.

2 ноября тренер британского тяжеловеса Тайсона Фьюри Шугархил Стюард предложил Энтони Джошуа помощь в подготовке к реваншу с Александром Усиком.

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