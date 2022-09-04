Об этом Усик рассказал в интервью bbc.

По его словам, сделанное после победы над Энтони Джошуа заявление о том, что он хочет боксировать только с другим британцем, Тайсоном Фьюри, было преждевременным и он хотел бы также встретиться с Деонтеем Уайлдером.

"Посмотрим. Голословные заявления не надо делать. С Тайсоном Фьюри или с Деонтеем Уайлдером еще можно побоксировать. А больше я не вижу интереса. Вся та работа, которую я делаю в своем тренировочном лагере, - она очень нелегкая, и психологически, и физически. Я не вижу семью по полгода. Это все очень тяжело. И делать всю эту тяжелую работу, просто чтобы выйти и побоксировать, как-то уже не хочется", - признался Усик.

Он добавил, что сейчас его интересуют только крупные поединки.

"Я уже столько раз выходил в ринг и как любитель, и сейчас, что уже не очень хочется быть, как Феникс, который сгорает-рождается-сгорает-рождается. Хочется отбоксировать пару поединков каких-то таких - крутых, крупных. Не размениваться. Пару таких высоких поединков – и работать в другом направлении", – пояснил Усик.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Деонтей Уайлдер с 2015 по 2020 год владел титулом чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), который у него в 2020 году отобрал Тайсон Фьюри. В общей сложности боксеры встречались трижды - один бой завершился вничью, в двух нокаутом победил британец.

3 сентября Александр Усик заявил, что готов провести бой против мексиканца Сауля Альвареса.

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