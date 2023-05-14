Усик рассказал, почему не удалось договориться о бое за звание абсолютного чемпиона с Фьюри
Александр Усик заявил, что британец Тайсон Фьюри сознательно сорвал переговоры о поединке, поскольку не собирался боксировать с украинцем весной 2023 года
Об этом Усик рассказал в интервью vRINGe.com .
"Переговорный процесс происходил так, как всегда. Ничего уникального не было. Вопрос только у Тайсона Фьюри. Держаться за пояс WBC и выставлять неприемлемые условия боя для того, чтобы их заранее отклонили, для него гораздо важнее, чем вести честную игру на пользу сферы бокса и фанатов, которые ждут этого поединка", - сказал Усик.
В то же время он отверг предположение, что Фьюри боится выходить против него на ринг.
"Чего ему бояться? Он профессиональный спортсмен. И даже проиграв, заберет свое. Не секрет, что гонорары прописываются для обеих сторон. Если хочет потянуть интригу, то его право, но бегать за ним или идти на уступки никто не будет. Поединок рано или поздно произойдет. И все решится в ринге", - убежден Усик.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Следующий поединок украинец должен провести против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа из Великобритании.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
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6 мая стало известно, что Александр Усик и Даниэль Дюбуа не смогли в отведенные сроки договориться о бое.
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