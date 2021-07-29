Усик рассказал, по какой причине чуть не завершил карьеру

Об этом он заявил в эфире UA: Первый, сообщает Еспресо.TV.

По словам Александра Усика, после поражения на Олимпиаде-2008 от итальянца Клементе Руссо, он хотел бросить бокс, однако его от этого шага отговорил отец.

"Я после пекинской Олимпиады вообще хотел уйти из бокса и на некоторое время из него ушел. Но мой отец сказал, Санечка, если ты будешь сдаваться сейчас, то в жизни никогда не достигнешь результатов. Давай, соберись, иди работай, поезжай на следующие Олимпиаду и бери там золото. Нужно работать. Отдохните, но тогда не будете первыми ", - рассказал Усик, который стал олимпийским чемпионом в 2012 году в Лондоне в категории до 91 кг, а на профессиональном ринге стал абсолютным чемпионом мира.

Украинец проведет следующий бой 25 сентября в Лондоне против британца Энтони Джошуа.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).