Усик рассказал, по какой причине чуть не завершил карьеру
Украинский боксер Александр Усик заявил, что после поражения на Олимпиаде-2008 чуть не завершил карьеру
Об этом он заявил в эфире UA: Первый, сообщает Еспресо.TV.
По словам Александра Усика, после поражения на Олимпиаде-2008 от итальянца Клементе Руссо, он хотел бросить бокс, однако его от этого шага отговорил отец.
"Я после пекинской Олимпиады вообще хотел уйти из бокса и на некоторое время из него ушел. Но мой отец сказал, Санечка, если ты будешь сдаваться сейчас, то в жизни никогда не достигнешь результатов. Давай, соберись, иди работай, поезжай на следующие Олимпиаду и бери там золото. Нужно работать. Отдохните, но тогда не будете первыми ", - рассказал Усик, который стал олимпийским чемпионом в 2012 году в Лондоне в категории до 91 кг, а на профессиональном ринге стал абсолютным чемпионом мира.
Украинец проведет следующий бой 25 сентября в Лондоне против британца Энтони Джошуа.
Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 20 июля о бое между Александром Усиком и Джошуа было объявлено официально .
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