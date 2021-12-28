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Главная Спорт Усик рассказал об удивительном поведении Джошуа перед чемпионским боем

Усик рассказал об удивительном поведении Джошуа перед чемпионским боем

28 декабря, 2021 вторник
09:01
Спорт

Украинский боксер Александр Усик заявил, что перед победным поединком против Энтони Джошуа обратил внимание на странное поведение британца

Об этом Усик рассказал в интервью Forbes .

По его словам, он перед боем обратил внимание, что Джошуа опустил руки на канаты, был рассеян, жевал капу и странно вел себя.

"Руки на канатах, это было не так уж необычно. Для этого могут быть очень разные причины. Меня удивило больше, что он был немного рассеян, жевал капу. Вот почему я подумал, что это удивительно. Но каждый ведет себя по-своему". Конечно, я и моя команда обращаем на это внимание. Они наблюдают и анализируют. Мы стараемся, чтобы наши наблюдения работали. Я заметил, что он очень устал после боя. Я заметил это еще во время первого боя с Руисом. Он выглядел удивительно", – сказал Усик.

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Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.

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