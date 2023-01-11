Об этом Усик рассказал во время эфира в Instagram .

"Много вопросов по поводу того, что я предатель своей церкви, своей веры и господа Бога. Меня не интересуют эти вопросы. Но многие просят меня, чтобы я сказал слово. Я остаюсь и продолжаю быть верным Украинской православной церкви и настоятелю нашей церкви митрополиту Онуфрию", - сказал Усик.

Он добавил, что хочет, чтобы церковь очистилась "от негодяев, которые в ней есть"Ю и назвал РФ врагом Украины.

"Это не батюшки, а люди, которые приехали работать по наставлению врага, Российской Федерации. Российская Федерация - это враг Украины. Да, да, вы хорошо меня слышите и видите меня. Это враг, который хочет убить всех людей в мире", - подчеркнул Усик.

Он напомнил россиянам об их предыдущих преступлениях и сравнил с нацистской Германией.

"Так же вы напали на Чехословакию много лет назад, так же вы приехали еще в другие страны. В Грузию. Вы везде приезжаете с защитой, но только вы своих россиян не защищаете в самой России. Никак не защищаете. Вы боретесь с фашизмом и нацизмом, которого нет. Вы – третий рейх во всем его проявлении. Все то, что не сделал Гитлер, все продолжает делать ваш президент", - продолжил Усик.

Он также посоветовал оккупантам убираться с украинской земли.

"Валите в свой оркостан, защищать никого не надо, мы сами себя защитим, сами изберем президента. Еще хочу сказать: поддерживая президента, страну, свою армию и своих людей – не значит продаваться… За моей спиной цвет нашей свободы и нашей силы. Это наш флаг - флаг Украины. Верхняя часть - небо, нижняя - хлеб. Мы живем с Богом. Мы не нападали. Вспомните, в каком году Гитлер напал на Советский Союз и что произошло с ним. То же самое вы сделали. Вы напали на другую страну, защитники х**вы. Не забудьте сохранить это видео, потому что его будут показывать по вашим гребаным каналам там, где я сказал: в оркостан, в орду", - завершил Усик.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb