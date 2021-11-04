Усик рассказал, какой бой считает лучшим в карьере

Об этом сообщает BoxingNews24.

По его словам, бой против Джошуа был для него интереснее остальных, поскольку на кону стояли сразу три чемпионских пояса.

"Бой с Джошуа был для меня самым интересным, потому что на кону стояли три пояса. Вероятно, мое выступление в поединке с Энтони было лучшим в моей карьере, и если я побью его снова, то дальше я хотел бы встретиться с еще одним прекрасным британским боксером. Конечно, я имею в виду Тайсона Фьюри", - сказал Усик.

Украинец 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года британец и украинец должны встретиться в матч-реванше.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).