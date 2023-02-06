Усик рассказал, как меняется поведение Фьюри, когда выключаются камеры

Об этом Усик рассказал в интервью The Guardian.

"Когда нет камер, он совсем другой. Он играет плохого парня для камер. Мне кажется, он любит фильмы о любви и когда смотрит их, то немного плачет. И это неплохо. Когда я смотрю какие-то сентиментальные фильмы, я тоже могу пустить слезу" , – признался Усик.

Украинец заявил, что уверен, что Фьюри не удастся его сломать психологически, как это он делал с другими соперниками.

"Мне кажется, я смог немного залезть ему в голову. Я много лет наблюдал за тем, как Тайсон Фьюри проникает в головы своих соперников. И тогда я залез ему в голову", - рассказал Усик о своих перепалках с британцем в соцсетях.

Он также выразил убеждение, что их объединительное сражение с Фьюри вскоре будет согласовано. В то же время Усик признал, что его ждет тяжелое испытание в карьере, ведь огромное преимущество соперника в весе и росте размере будет нелегко преодолеть.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).