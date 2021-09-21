Усик рассказал, как чувствует себя в роли "андердога" перед боем с Джошуа
Украинский боксер Александр Усик заявил, что ему безразлично до скептических прогнозов перед его поединком против британца Энтони Джошуа
Об этом он заявил в интервью каналу Garneksports в YouTube.
По словам Усика, он не обращает внимания на то, что Джошуа считают фаворитом в поединке против него.
"Я не думаю о том, что я андердогом. Я готовился, прошел очень сложный тренировочный лагерь. Андердог ли андердогом - я выхожу и делаю то, что делаю. Я очень люблю боксировать. Я вообще не думаю о том, что меня недооценивают. если люди хотят так считать, то это их проблемы, а не мои. так что я за это не страдаю ", - сказал Усик.
Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 18 сентября Василий Ломаченко сказал, что Александр Усик преобладать Джошуа в скорости .
- 19 сентября промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер получит за поединок против британца Энтони Джошуа самый большой гонорар в карьере.
- 20 сентября Александр Усик отправился в Лондон на бой с Энтони Джошуа.
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