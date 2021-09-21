Усик рассказал, как чувствует себя в роли "андердога" перед боем с Джошуа

Об этом он заявил в интервью каналу Garneksports в YouTube.

По словам Усика, он не обращает внимания на то, что Джошуа считают фаворитом в поединке против него.

"Я не думаю о том, что я андердогом. Я готовился, прошел очень сложный тренировочный лагерь. Андердог ли андердогом - я выхожу и делаю то, что делаю. Я очень люблю боксировать. Я вообще не думаю о том, что меня недооценивают. если люди хотят так считать, то это их проблемы, а не мои. так что я за это не страдаю ", - сказал Усик.

Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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