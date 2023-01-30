Об этом Усик рассказал в интервью RFI .

По словам чемпиона мира в тяжелом весе, именно бойцы ВСУ убедили его покинуть Украину ради поединка против Джошуа.

"Ребята из ВСУ меня убедили, что нужно готовиться и бороться, чтобы помочь своей стране на международной арене, говорить об этом и приносить Украине возможности для восстановления страны. Это было трогательно, потому что некоторые ребята сказали мне: "Ты должен согласиться на реванш с Джошуа, подготовиться и вернуться с победой", – рассказал Усик.

Он добавил, что более десяти военных приехали в Саудовскую Аравию и поддержали его во время поединка с британцем.

"Этих солдат, воюющих с первого дня, мы привезли посмотреть бой. У некоторых ребят не было конечностей. Когда я встречался с ними накануне боя, я чувствовал, что со мной часть украинской армии. В девятом раунде я понял, что если я сейчас упаду, так упадет и дух бойцов, защищающих нашу страну. Я боксировал не для себя, я боксировал для всех, кто защищает страну", - сказал Усик.

В октябре 2021 года украинец отобрал у Джошуа титулы WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). В августе 2022 года британец проиграл Усику в реванше. Джошуа в девятом раунде был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокдаун, однако украинец выстоял, а на финише поединка перехватил инициативу.

21 августа 2022 года Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.

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