Об этом Усик рассказал в интервью Boxing Social.

По словам украинца, поднявшегося на ринг после победы Тайсона Фьюри над другим британцем – Дереком Чисорой – он сказал потенциальному сопернику, что это не последнее их свидание.

"Когда я вышел на ринг, то сказал Фьюри "Увидимся". Возможно, мы подраемся с ним в феврале или марте", - сказал Усик.

Ожидается, что в следующей встрече Фьюри сразится с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Украинец владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Британцу принадлежит пояс WBC (Всемирного боксерского совета).

В ночь на 4 декабря Тайсон Фьюри победил Дерека Чисору и защитил титул WBC в сверхтяжелом весе.

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