Усик рассказал, что он сказал Фьюри во время первой дуэли взглядов
Украинский боксер Александр Усик пообещал британцу Тайсону Фьюри во время дуэли взглядов, что это была не последняя их встреча на ринге
Об этом Усик рассказал в интервью Boxing Social.
По словам украинца, поднявшегося на ринг после победы Тайсона Фьюри над другим британцем – Дереком Чисорой – он сказал потенциальному сопернику, что это не последнее их свидание.
"Когда я вышел на ринг, то сказал Фьюри "Увидимся". Возможно, мы подраемся с ним в феврале или марте", - сказал Усик.
Ожидается, что в следующей встрече Фьюри сразится с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Украинец владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Британцу принадлежит пояс WBC (Всемирного боксерского совета).
- В ночь на 4 декабря Тайсон Фьюри победил Дерека Чисору и защитил титул WBC в сверхтяжелом весе.
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