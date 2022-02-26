Усик – Путину: "Не ставьте нам никаких условий"
Украинский боксер, чемпион мира Александр Усик в субботу, 26 февраля 2022 года, обратился к президенту страны-агрессору Владимиру Путину
Видео своего заявления спортсмен выложил в инстаграмме, передает Еспресо.TV .
"Вы можете остановить эту войну. Не ставьте нам никаких условий, просто сядьте за стол переговоров", - сказал он.
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Также он обратился с просьбой к россиянам.
"Если мы считаем друг друга братьями, православными, не отпускайте своих военных, не отпускайте своих детей в нашу страну!", - сказал боксер.
"Не сражайтесь с нами!", - подчеркнул Усик.
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