Усик провел открытую тренировку перед боем с Джошуа. Фото и видео

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Украинский боксер Александр Усик показал свои навыки перед СМИ, после этого в ринг вышел Ентони Джошуа.





Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).



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