Усик провел открытую тренировку перед боем с Джошуа. Фото и видео
Украинский боксер Александр Усик провел короткое открытую тренировку перед поединком против Джошуа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский боксер Александр Усик показал свои навыки перед СМИ, после этого в ринг вышел Ентони Джошуа.
Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
ВИДЕО:
- Напомним, 18 сентября Василий Ломаченко сказал, что Александр Усик преобладать Джошуа в скорости .
- 19 сентября промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер получит за поединок против британца Энтони Джошуа самый большой гонорар в карьере.
- 21 сентября стало известно, что Джошуа заработает за поединок против Александра Усика $ 20500000.
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