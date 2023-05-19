Усик проигнорирует и не приедет на бой Ломаченко - Хейни
Украинский боксер Александр Усик не приедет на бой Василия Ломаченко против Дэвина Хейни за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе
Об этом сообщил менеджер Усика Эгис Климас.
"Усик не будет присутствовать на поединке. Он только что вылетел из Украины, у его жены был день рождения. Они занимались этим. Также Усик занят работой с USYK Foundation. Он запустил фонд, который помогает людям, потерявшим дома в Украине, пострадавшим. Это все нужно организовать", - сказал Климас.
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко подвергся критике из-за своих высказываний в поддержку УПЦ МП. Несколько месяцев назад он заблокировал доступ к своей странице в Instagram для пользователей из Украины.
Дэвин Хейни будет защищать в бою с Ломаченко титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) 20 мая в Лас-Вегасе.
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26 апреля стало известно, что украинский медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой Василия Ломаченко против Дэвина Хейни.
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17 мая Ломаченко устроил спор с Хейни из-за обвинений в применении грязных приемов.
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Промоутер Боб Арум считает, что бой Василия Ломаченко важен, чтобы напомнить миру об Украине.
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