Усик проанонсировал бой против Фьюри
В сети появился промо-ролик боя украинца Александра Усика против британца Тайсона Фьюри
Видео появилось на официальном канале Усика в ютубе.
Промо-ролик назвали "Кто будет королем бокса". В конце видео появилась надпись: "Сделаем это ради бокса".
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- В ночь на 4 декабря Тайсон Фьюри победил Дерека Чисору и защитил титул WBC в сверхтяжелом весе.
- После боя Фьюри заявил, что перед поединком с Усиком ему может понадобиться операция, после которой он будет возобновляться около двух месяцев.
- Также стало известно, что Александр Усик избежал проведения обязательной защиты титула IBF перед боем за звание абсолютного чемпиона мира.
- 5 декабря Тайсон Фьюри согласился провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе против Александра Усика.
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