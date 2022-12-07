Усик проанонсировал бой против Фьюри

Видео появилось на официальном канале Усика в ютубе.

Промо-ролик назвали "Кто будет королем бокса". В конце видео появилась надпись: "Сделаем это ради бокса".

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

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