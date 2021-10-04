Усик признался, с кем хочет боксировать за титул абсолютного чемпиона мира после повторного боя с Джошуа
Украинец Александр Усик признался, что в случае повторной победы над Джошуа, он готов драться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Об этом сообщает DAZN .
По словам Усика, он непременно будет смотреть бой Фьюри - Уайлдер.
"Я обязательно посмотрю этот бой. Я не думаю слишком много о том, кто победит. Это будет хороший поединок. Не списывайте Уайлдера со счетов, так как у него всегда есть нокаутирующий удар. Я точно буду смотреть этот бой, и мне интересно , кто одержит победу. Я готов драться с любым соперником, у которого будет последний пояс. Мне без разницы, будет это Уайлдер или Фьюри ", - сказал Усик.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри обладает титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе. 9 октября в Лас-Вегасе (США) он будет защищать пояс в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.
- Напомним, 25 сентября Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- Тайсон Фьюри заявил, что надеялся на победу своего соотечественника Энтони Джошуа в бою против Александра Усика.
- 30 сентября стало известно, что повторный бой между Усиком и Джошуа может произойти в Украине.
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