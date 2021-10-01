Усик признался, хвастаются ли дети в школе, что их отец чемпион мира по боксу

Об этом сообщает The Sun .



По словам Усика, его дети не хвастаются, но теперь охотнее ходят в школу.



"Теперь мой сын Михаил охотнее ходит в школу, потому что я приехал домой и сам вожу его туда. Насколько мне известно, никто из моих детей не хвастается, что их отец - чемпион мира. И, честно говоря, я рад этому", - сказал Усик.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри заявил, что надеялся на победу своего соотечественника Энтони Джошуа в бою против Александра Усика.

30 сентября стало известно, что повторный бой между Усиком и Джошуа может пройти в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb