Усик признался, где хотел бы провести повторный бой с Джошуа

Об этом сообщает " Трибуна ".



По словам Усика, он готов драться хоть в космосе.



"Доволен боем? А почему я должен быть недоволен? У нас победа, все слава Богу. Мы прошли очень замечательный путь. Все замечательно, надо отдохнуть. В реванш я могу драться по-другому. Есть ли разница, где состоится реванш, - нет, хоть в космосе ", - отметил Усик.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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