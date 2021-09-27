Усик признался, где хотел бы провести повторный бой с Джошуа
Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что ему безразлично, где состоится повторный бой с Энтони Джошуа
Об этом сообщает " Трибуна ".
По словам Усика, он готов драться хоть в космосе.
"Доволен боем? А почему я должен быть недоволен? У нас победа, все слава Богу. Мы прошли очень замечательный путь. Все замечательно, надо отдохнуть. В реванш я могу драться по-другому. Есть ли разница, где состоится реванш, - нет, хоть в космосе ", - отметил Усик.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что по условиям контракта на первый бой с Энтони Джошуа украинец должен немедленно провести с британцем реванш .
- 27 сентября чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик признался, что разговаривал на украинском языке перед боем с Джошуа через переводчицу.
- После боя с Энтони Джошуа украинец Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса .
- 27 сентября промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой-реванш Энтони Джошуа против Александра Усика состоится в феврале.
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