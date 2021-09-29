Усик признался, что его мама не смотрит бои сына в прямом эфире

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Еспресо.TV.



Усик также рассказал, как на его бои реагируют дети.



"Дочь очень переживает, я с ней говорил в день боя. Она очень волновалась, смотрела первые два раунда. Далее пришла к восьмому раунду. Моя мама не смотрит в онлайне бои, только когда уже знает результат и повтор смотрит. Мальчики уже спали, а старший сын Кирилл утром смотрел ", - сказал Усик.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа единогласным решением судей (117: 112, 116: 112, 115: 113) и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

28 сентября Александр Усик поднялся на вторую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

28 сентября Александр Усик заявил о желании провести поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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