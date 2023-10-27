Усик прилетел в Саудовскую Аравию. Здесь пройдет бой Фьюри – Нганну

Об этом сообщает LuckyPunch.

Александр Усик прилетел в Саудовскую Аравию, где пройдет бой между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Бой Фьюри – Нганну

Десятираундовый бой между французом и британцем по правилам бокса состоится 28 октября в Саудовской Аравии. На кону не будет стоять ни один титул.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Фрэнсис Нганну – бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в сверхтяжелом весе. Пока француз камерунского происхождения перешел в PFL (Лигу профессиональных бойцов).

Что известно о поединке Усик – Фьюри

Официальная дата проведения боя Усик – Фьюри пока неизвестна. Ожидается, что о ней будет объявлено после поединка британца против Нганну, на котором будет присутствовать украинский боксер.

Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).