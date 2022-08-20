Усик прибыл на бой с Джошуа в вышитой сорочке

Видео опубликовал Sky Sports.

Усик и Джошуа встретятся 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Украинец будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца. Боксеры также оспорят вакантный пояс журнала The Ring.

В Украине бой можно будет посмотреть в разделе "Спорт" в приложении и на сайте MEGOGO. Также поединок будут транслировать региональные каналы Общественного вещания и 2+2. Поединок между Усиком и Джошуа стартует в 00:56.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боя .